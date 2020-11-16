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Общество

Законопроекты об изъятии детей из семьи отозваны из Госдумы

16.11.2020 17:19|ПсковКомментариев: 0

Из Госдумы РФ отозван законопроект о порядке изъятия ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а также законопроекты о реформе семейного законодательства, сообщается на сайте федерального парламента.

Разработчик одной из инициатив, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что инициативы отозвали для «снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом».

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поприветствовала отозвание законопроекта о запрете внесудебного изъятия детей из семьи, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

«Законопроект о запрете внесудебного изъятия детей из семьи отозвали! Спикер Госдумы призывал не спешить, депутаты - отклонить, общественность - резко против, но почему-то законопроект, получивший большое число отрицательных отзывов, в том числе и наш, настойчиво планировали рассматривать», - цитирует «РИА Новости» слова Анны Кузнецовой.

Ранее один из авторов проекта сенатор Александр Башкин сообщил «РИА Новости», что авторы двух законодательных инициатив, ограничивающих внесудебное изъятие детей, отзывают их из Госдумы для совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта.

Ранее авторы инициативы отмечали, что, несмотря на существующие в действующем российском законодательстве нормы, которые закрепляют административный порядок отобрания ребенка, сейчас такое решение принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти региона России либо главы муниципального образования. Проект закона подразумевал сокращение времени рассмотрения таких дел судами и проработку финансирования новых полномочий органов внутренних дел, которых задействуют в этом процессе.

На рассмотрении палаты поступил еще один пакет проектов. 14 июля сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму проекты поправок к Семейному кодексу России, которые, в частности, устанавливают изъятие ребенка из семьи только по решению суда. Мизулина также говорила, что внесенные проекты запрещают опеке отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов и по ряду других причин.

Ранее Председатель ГД Вячеслав Володин неоднократно отмечал, что при принятии поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи.

«Считаю, что здесь самое главное - не спешить. Необходимо обсудить всесторонне нормы законов, и сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от возникающих в жизни угроз. Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно», - говорил Вячеслав Володин.

Теги: #Госдума #дети #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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