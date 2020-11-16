Общество

В Великих Луках проходит акция «Скажем вместе спасибо врачам»

Активисты великолукского городского отделения «Единой России» присоединилось к акции «Скажем вместе спасибо врачам». Партийцы развернули на площади Рокоссовского в Великих Луках баннер, на котором любой желающий может оставить слова благодарности медикам, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что сегодня медики в круглосуточном режиме борются с коронавирусом и им приходится нелегко, поэтому очень важно чаще говорить им «спасибо» за их бесценный труд.

На баннере Александр Козловский написал: «Низкий поклон за ваш труд! Вместе справимся! Берегите себя!» и призвал всех неравнодушных горожан присоединиться к акции и поддержать врачей, которые сегодня спасают жизни.

Баннер с пожеланиями партийцы передадут сотрудникам Великолукского отделения Псковской областной инфекционной больницы.

Отметим, акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарных требований.