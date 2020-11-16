Общество

Новый фактор риска при коронавирусе обнаружили ученые

Кратковременная остановка дыхания (апноэ) во сне может стать фактором риска при коронавирусе. Сотрудники Университетской больницы Турку и Университета Турку проанализировали данные пациентов с COVID-19 из Юго-Западной Финляндии во время первой волны пандемии весной 2020 года.

Выяснилось, что у 29% пациентов, поступивших в стационар, было ранее диагностировано апноэ во сне. Как поясняют ученые, поскольку только 3,1% населения региона получает лечение от апноэ, значение доли таких пациентов среди остальных заболевших существенно возрастает, пишет РИА Новости со ссылкой на Medicalxpress.

Распространенность данного заболевания среди пациентов с коронавирусом не может быть объяснена только корреляцией с ожирением, часто встречающимся при апноэ, и должна стать предметом более подробного изучения, пояснили ученые.

Синдром обструктивного апноэ во сне является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громких храпом. В результате таких остановок мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет процесс дыхания. При данном нарушении человек может испытывать чрезмерную сонливость, затруднения с концентрацией внимания или головные боли.