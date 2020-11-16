Общество

Глава ВОЗ: Вакцина не остановит пандемию коронавируса

Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию. Об этом написал в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию, - отметил он. - Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их».

По его словам, сперва доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания, пишет РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения выразил надежду, что это снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения. «Но вирусу есть, куда двигаться», - предупредил он.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, а также вовлекать общины и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.