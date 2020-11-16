Общество

Михаил Ведерников пообщался с руководителями СМИ региона в режиме «OFF - records»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководителями медиахолдингов региона. Неформальное общение с представителями ведущих средств массовой информации в режиме «OFF - records» состоялось 16 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Губернатор начал встречу со слов благодарности за работу по всестороннему информированию населения в условиях непростой эпидемиологической обстановки. «Все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать и внимательно относиться ко всем рекомендациям, то, я надеюсь, что нам удастся избежать неблагоприятных сценариев. Ситуация в регионе анализируется несколько раз в день. Но я сторонник того, чтобы не переходить на дистанционное обучение, не закрывать экономику», - отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что подобный открытый диалог между представителями власти и средств массовой информации очень важен. «У вас должно быть четкое понимание того, что делается, какие существуют сложности, как мы планируем строить свою работу до конца года, что несет в себе бюджет следующего года, чтобы понимать общую картину», - пояснил губернатор.

Во время общения в закрытом режиме глава региона и руководство медиахолдингов обсудили наиболее актуальные для области социально-экономические и общественно-политические вопросы. В поле особого внимания оказалась сфера здравоохранения, в первую очередь комплексная работа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, существующий дефицит медицинских кадров и расширение системы тестирования на COVID-19. Не менее пристальное внимание было приковано и к темам, связанным с экономикой региона, бюджетом, ситуацией с доходами, вопросами транспорта, добавили в пресс-службе.