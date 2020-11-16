Общество

Бывшего сотрудника псковской исправительной колонии будут судить за взяточничество

Бывшего старшего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии №4 в поселке Середка Псковского района будут судить за взяточничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы обвиняемый в обмен за общее покровительство и попустительство систематически получал от осужденного исправительного учреждения строгого режима взятки в виде денег, которые поступали на банковские карты отца и сожительницы сотрудника.

Кроме того, в 2019 году он за взятку незаконно пронес на режимную территорию и передал осужденному мобильный телефон с зарядным устройством.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН, по материалам оперативно-розыскной деятельности которых было возбуждено данное уголовное дело.

Бывшему сотруднику колонии предъявили обвинение по части 2 статьи 290 (получение взятки в значительном размере за совершение действий и бездействия, а равно за общее покровительство и попустительство по службе) и части 3 статьи 290 (получение взятки за незаконные действия) УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.