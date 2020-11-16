Общество

Оптимизация штата госслужащих увеличит пользу от работы правительства - Минтруд

Экономический эффект от сокращения числа государственных служащих в России следует рассматривать с точки зрения увеличения производительности работы сотрудников аппаратов федеральных органов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Экономический эффект (от сокращения числа госслужащих) нужно рассматривать с точки зрения повышения производительности работы государственных служащих», - отметил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.

С учетом оптимизации, даже при сохранении общих совокупных затрат, польза от той деятельности, которую осуществляет российское правительство, «будет в разы выше, что позволит сформировать более значимые экономические показатели развития экономики», добавил Антон Котяков.

Ранее в пресс-службе правительства России сообщалось, что штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов - на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда. По новым требованиям, численность структурных подразделений в министерства должна составлять не меньше 40 сотрудников, служб и агентств - не менее 25 сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.