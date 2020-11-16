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Общество

Депутаты попросят Путина об индексации пенсий работающим россиянам

17.11.2020 07:35|ПсковКомментариев: 2

Фракции Госдумы в ближайшее время намерены вновь обратиться к президенту по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. Эту информацию подтвердили в «Справедливой России» и КПРФ, сославшись на невыполнение поручения главы государства. По мнению депутатов, на встрече с ними в октябре Владимир Путин дал четкое указание проработать вопрос, пишет газета «Известия».

«Сейчас принимается бюджет, и мы видим, что ничего не сделано. Такая ситуация недопустима. Мы принципиально расходимся с правительством в понимании сути пенсий. Нам говорят, что пенсии это компенсация утраченного заработка, поэтому, если человек работает, то ничего индексировать не надо. Мы же исходим из того, что это заработанная гражданином выплата на протяжении всей его трудовой деятельности, когда он делал отчисления в пенсионный фонд», — пояснил решение о повторном обращении к главе государства первый зампред фракции Михаил Емельянов.

По его словам, партия не только будет поднимать этот вопрос в общении с Владимиром Путиным, но и настаивать на принятии соответствующего законопроекта, который она внесла в парламент во исполнение поправок в Конституцию.

С аналогичной просьбой к президенту хотели бы обратиться и коммунисты. Как сообщил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин, их партия также давно настаивает, чтобы индексация пенсий была справедливой для всех россиян.

Теги: #пенсии #индексация #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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