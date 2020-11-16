Общество

Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной инфекции.

«Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо», - отметил специалист.

По его словам, мыть руки можно обычным детским мылом. При этом он указал, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое, пишет РИА Новости.

Аграновский добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вируса – она должна быть комфортной для человека.