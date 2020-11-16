Общество

В Пскове реализован первый этап по созданию инклюзивного парка

Итоги работы псковского Центра лечебной педагогики за 2020 год и планы на следующий обсудил губернатор Михаил Ведерников с директором учреждения Андреем Царевым.

«Центр лечебной педагогики давно получил всероссийскую известность своими уникальными методиками и научным вкладом в медицину. Только за этот год благодаря ЦЛП созданы новые реабилитационные мастерские и оборудованы два кабинета коррекционно-развивающих занятий, - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте. - По нацпроекту "Демография" открыты ясли на 80 мест с общеразвивающей направленностью. В рамках программы "Россия – Латвия" благоустроена лесопарковая зона возле территории ЦЛП, и это только первый этап создания инклюзивного парка».



Также совместно с администрацией области этим летом началась реализация проекта, цель которого - социализация людей с ментальной инвалидностью и нормализация жизни семей, у которых есть родные с данными нарушениями. «Центр уже помог сотням детей, раскрыл множество талантов и вывел на новый уровень их искусство. Уверен, что центр ждет еще множество достижений и побед», - отметил Михаил Ведерников. Он также поздравил Андрея Царева с днем рождения и вручил ему благодарственное письмо администрации области.