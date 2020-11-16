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Общество

МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города

17.11.2020 10:10|ПсковКомментариев: 0

МТС расширила возможности облачного сервиса #CloudMTS для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, вычислительная мощность суперкомпьютера выросла в четыре раза, он получил возможность гипермасштабирования вычислений и стал доступнее. Это обеспечивает кратную экономию при реализации проектов умного города, в разы ускоряя обработку данных с камер видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба МТС

Провайдер повысил производительность суперкомпьютера до четырех петафлопс, а также адаптировал сервис под проекты умного города, которые предусматривают использование систем видеонаблюдения.

Благодаря гипермасштабированию мощности суперкомпьютера можно делить одновременно на много частей, пропорционально распределяя их для обработки данных с камер видеонаблюдения. Видеопоток с каждой камеры или группы камер проходит параллельную обработку, что обеспечивает высокое качество и скорость работы системы видеоаналитики. Суперкомпьютер позволяет обрабатывать до 80 раз больше данных по сравнению с обычными процессорами за ту же стоимость. Для обработки одного и того же объема данных потребуется в разы меньше вычислительного ресурса. Например, в рамках проекта умного города в одном из районов города-миллионника экономия может достигать минимум восьми раз по сравнению с использованием вычислений на центральных процессорах.

Суперкомпьютер МТС расширил границы вычислений в обе стороны: обеспечена возможность решения более простых задач по гораздо более доступной цене, а при необходимости - увеличения пиковой производительности для сложных проектов.

«За счет таких изменений наш суперкомпьютер стал еще более привлекательным. Теперь нет необходимости оплачивать избыточную вычислительную мощность. В результате реализация проектов умного города или автоматизации производств в Псковской области становится гораздо доступнее, поскольку там не нужны пиковые скорости вычислений, но задач, требующих параллельной обработки, огромное число», - отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Стоимость сервиса зависит от выбранных числа и мощности вычислительных элементов. Например, стоимость для крупных компаний и сложных ресурсоемких проектов варьируется от 36 000 рублей до 290 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой производительности. Минимальная стоимость решения будет начинаться от менее чем 9 000 рублей в месяц.

Суперкомпьютеры производят сверхбыстрые вычисления за счет параллельно работающих вычислительных элементов. В июле 2019 года МТС открыла бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру, который кратно ускоряет вычисления в сравнении с обычными процессорами. За счет аренды мощностей суперкомпьютера в облаке заказчики значительно экономят.

Подробнее об услуге GPU SuperCloud

Сервис предназначен для глубокого обучения нейронных сетей и эксплуатации уже обученных. Менее чем за 9 000 рублей можно обработать до 80 раз больше данных, чем на сервере с обычными процессорами за ту же стоимость. Чем мощнее конфигурация суперкомпьютера, тем больше будет экономия.

Для ускорения вычислений внедрена технология ROCE1, позволяющая до 10 раз ускорять обмен данными между параллельно работающими вычислительными элементами. Суперкомпьютер предоставляется вместе с неограниченным доступом к высокоскоростной сети, до 100Гбит/с, - без дополнительной платы.

Услуга развернута в собственных дата-центрах МТС и реализована на базе решения мирового лидера в области вычислений на графических процессорах NVIDIA, производителя самых мощных графических процессоров. В проектировании решения участвовали эксперты NVIDIA, Huawei и Mellanox. Минимальная производительность составляет 640 ядер CUDA (Compute Unified Device Architecture), которые обеспечивают параллельные вычисления. Решение можно бесплатно протестировать, оставив заявку на сайте #CloudMTS.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

Теги: #мтс
Источник: Псковская Лента Новостей
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