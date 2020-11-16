Общество

Школы в Новосокольническом районе модернизируют в рамках нацпроекта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Новосокольнического района Виталием Соловьевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в первую очередь, стороны обсудили эпидемиологическую обстановку в муниципалитете. Глава района доложил, что ситуация контролируемая, предпринимаются все необходимые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В населенных пунктах работают специальные мобильные группы. Они ведут разъяснительную работу с людьми, а также осуществляют контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Также продолжается работа волонтеров. В первую очередь, они готовы оказывать помощь пожилым гражданам, которые должны соблюдать режим самоизоляции.

Еще одной темой разговора стала реализация в Новосокольническом районе национальных проектов в области образования, культуры, спорта. Так, по региональному проекту «Культурная среда» направления «Культура» муниципалитет приобрел автоклуб, оснащенный всем необходимым видео- и звуковым оборудованием. Стоимость транспорта и концертного оборудования составила порядка 5 миллионов.

В рамках нацпроекта «Образование» в двух сельских школах района - Насвинской и Маевской - открылись образовательные пространства «Точка роста». На их оснащение было направлено 1,5 миллиона рублей из средств федерального бюджета. Еще более 500 тысяч рублей выделено муниципалитетом на ремонт кабинетов и закупку мебели.

Кроме того, в Новосокольнической городской школе один кабинет оснащен современным компьютерным оборудованием по проекту «Современная школа». Также по областной программе в первом учебном корпусе учреждения отремонтирован спортзал. Стоимость работ составила более 700 тысяч рублей. В следующем году предусмотрен ремонт спортзала во втором учебном корпусе.

Речь зашла и о реализации областной государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Виталий Соловьев сообщил о благоустройстве в районном центре площади по улице Базарной. На эти цели было направлено более 5 миллионов рублей.

Во время рабочей встречи были рассмотрены вопросы функционирования дорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, в частности, водо- и газоснабжения, а также перспективы инвестиционного и сельскохозяйственного развития муниципалитета. По итогам встречи глава района заручился дальнейшей поддержкой губернатора в реализации основных программ и проектов.