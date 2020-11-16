Общество

Искусственную ель с дополненной реальностью установят в Пскове

Шестиметровую конусовидную искусственную ель зеленого цвета покупает администрация города Пскова. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Также в контракт входит поставка новогодней атрибутики к ели (световая макушка «Звезда», 100 новогодних шаров, комплект светодиодных гирлянд и мотивов) и комплект ограждений.

Новогодняя ель будет обладать возможностью использования технологии дополненной реальности. При наведении камеры смартфона или планшета пользователь сможет увидеть на фоне ели виртуальных анимированных новогодних персонажей - снеговика, Деда Мороза, пингвина «Прапора» и медведя.

Гарантийный срок на металлоконструкцию должен составлять не менее 3 лет, а на искусственную хвою - не менее 12 месяцев.

Начальная (максимальная) цена контракта - 773 тысячи 433 рубля. Источником финансирования станут средства, предусмотренные в бюджете города Пскова на 2020 год на реализацию проекта «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» подпрограммы «Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков"».

Объемно-декоративная конструкция поступит в адрес «Специализированной службы города Пскова» (улица Белинского, 72) в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта. О месте установки ели не сообщается.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 26 ноября.