Общество

Александр Козловский поздравил ветерана с 92-летием и пообещал помочь с ремонтом

Почетного гражданина Великолукского района, ветерана Великой Отечественной войны Семена Линейкина поздравил с 92-летием секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Он поблагодарил ветерана за труд, за подвиг во время войны и за активную работу по восстановлению края по ее окончании.

Семен Линейкин поделился с депутатом планами о косметическом ремонте в своей квартире. Александр Козловский совместно с фондом «Земляки» окажет ветерану финансовую помощь, которая поможет воплотить его планы в жизнь.

Отметим, Семен Линейкин является почетным гражданином Великолукского района, где проработал более 30 лет. Ветеран вел активную общественную и трудовую деятельность. Награжден медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Семен Линейкин имеет знак победителя социалистического соревнования областного Совета депутатов трудящихся, удостоверение участника разминирования территории Псковской области, звание «Ветеран труда».