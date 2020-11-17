Общество

Около 430 млн рублей дополнительно получит Псковская область на детские выплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить в регионы дополнительно 61,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, для псковского региона эта сумма составит около 430 млн рублей.

Средства поступят из резервного фонда правительства РФ.

По информации ТАСС, сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, уточнили в кабмине.

На заседании правительства 12 ноября Михаил Мишустин отметил, что на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей.