Общество

Великолукские волонтеры помогают пенсионерам на самоизоляции

Активисты волонтерского центра «Единой России» Великих Лук участвуют в акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медиков во время пандемии коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Общественники помогают пожилым великолучанам с доставкой на дом продуктов и лекарств. Такая помощь необходима, потому что в Псковской области введен режим самоизоляции для граждан от 65 лет.

К общероссийской акции «Мы вместе» присоединился и секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Он лично доставляет продуктовые наборы пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции. Так, 16 ноября он привез продуктовый набор великолучанке Светлане Ильяшевич и ее супругу.

«Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, нуждаются в поддержке и внимании. Это показала работа партийного волонтерского центра весной этого года. Единороссы такую же кампанию проводят и сейчас: обзванивают пожилых людей, доставляют продукты и лекарства», - отметил депутат.

Светлана Ильяшевич поблагодарила Александра Козловского за продукты и рассказала ему о своей общественной деятельности: она возглавляет ветеранский клуб, помогает в организации праздников двора. Она поделилась с депутатом информацией о том, как жители дома вместе с городскими властями провели благоустройство двора: организовали во дворе многоэтажки автостоянку, благоустроили дворовую территорию. Кроме того, жители поменяли окна в подъездах дома.

Александр Козловский поблагодарил общественницу Светлану Ильяшевич за активную жизненную позицию и пожелал крепкого здоровья.

Напомним, в Псковской области работает «горячая линия» волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. Волонтеры колл‑центра консультируют псковичей, регистрируют заявки на оказание помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса. Мобильные бригады волонтеров организовывают доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.