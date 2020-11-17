В Псковской области назван лучший инспектор в сфере госземнадзора

В управлении Росреестра по Псковской области определены победители ежегодного конкурса на звание «Лучший по профессии» в области государственного земельного надзора. В нем приняли участие государственные инспекторы по использованию и охране земель регионального управления Росреестра, осуществляющие свою деятельность на территории Псковской области.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, конкурс проводится ежегодно с 2018 года, его основная цель – оценка профессионального уровня государственных гражданских служащих, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, повышение престижа государственного земельного надзора.
Конкурс проходил в два этапа. На первом проводилось тестирование на знание законодательства в области государственного земельного надзора. Второй этап включал практическое задание - проведение административного обследования земельного участка, подготовка результатов обследования.
По итогам конкурса победителем и призерами стали:
«Государственный земельный надзор - важное звено в системе государственного управления земельными ресурсами региона. Проверки, которые проводят земельные инспекторы, направлены на сохранение земельных ресурсов и соблюдение принципа рационального использования земель. Сегодня профессия государственного инспектора по использованию и охране земель является особенно востребованной и ответственной», - прокомментировала начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова.