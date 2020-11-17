Общество

В Псковской области назван лучший инспектор в сфере госземнадзора

В управлении Росреестра по Псковской области определены победители ежегодного конкурса на звание «Лучший по профессии» в области государственного земельного надзора. В нем приняли участие государственные инспекторы по использованию и охране земель регионального управления Росреестра, осуществляющие свою деятельность на территории Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, конкурс проводится ежегодно с 2018 года, его основная цель – оценка профессионального уровня государственных гражданских служащих, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, повышение престижа государственного земельного надзора.

Конкурс проходил в два этапа. На первом проводилось тестирование на знание законодательства в области государственного земельного надзора. Второй этап включал практическое задание - проведение административного обследования земельного участка, подготовка результатов обследования.

По итогам конкурса победителем и призерами стали:

1 место: Елена Егорова, ведущий специалист-эксперт Гдовского межмуниципального отдела управления Росреестра по Псковской области – государственный инспектор Гдовского, Порховского, Стругокрасненского, Плюсского, Дновского, Дедовичского районов по использованию и охране земель.

2 место: Любовь Устюгова, главный специалист – эксперт отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии регионального Росреестра - государственный инспектор Псковской области по использованию и охране земель

3 место: Елена Шубанова, главный специалист – эксперт Великолукского межмуниципального отдела регионального Росреестра – государственный инспектор города Великие Луки, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического районов по использованию и охране земель.

«Государственный земельный надзор - важное звено в системе государственного управления земельными ресурсами региона. Проверки, которые проводят земельные инспекторы, направлены на сохранение земельных ресурсов и соблюдение принципа рационального использования земель. Сегодня профессия государственного инспектора по использованию и охране земель является особенно востребованной и ответственной», - прокомментировала начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова.