Общество

Минздрав разрешил исследовать вакцину от COVID-19 на пожилых людях

Министерство здравоохранения России выдало научному центру «Вектор» разрешение на проведение исследований вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса на людях старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте госреестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

«Открытое исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 ("Эпиваккорона") с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше (III-IV фаза)», — говорится с госреестре, пишет «Парламентская газета».

Согласно этим данным, исследование началось 16 ноября и закончится 15 мая 2021-го. В нем примут участие 180 добровольцев.