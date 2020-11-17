Общество

Директор великолукской школы рассказала, как переболела коронавирусом

Директор великолукской школы рассказала, как переболела коронавирусом.

«Времена были нелегкие, тревожные», - рассказала директор великолукской школы №16 Марина Усачева и добавила, что вместе с ней заболели муж и сын.

По словам женщины, почти месяц ей пришлось провести на больничном, пишет портал «Луки.ру».

«Это не обычное ОРВИ, а неизведанный вирус. Приходилось тщательно следить за реакциями организма, потому что даже в течение пары часов ситуация могла кардинально измениться в худшую сторону», - подчеркивает Марина Усачева.

Женщине удалось избежать пневмонии, но муж и сын были госпитализированы с двухсторонней пневмонией в Псковскую городскую больницу.

Марина Усачева призвала жителей региона внимательнее следить за своим здоровьем и соблюдать ограничительные меры, чтобы остановить эпидемию.