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Псковское отделение ЛДПР поддерживает переименование сквера на Четырех углах

Сквер на Четырех углах в Пскове необходимо переименовать. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения ЛДПР.

«Сейчас это место официально называется "Сквер имени 60-летия Великого Октября". Активисты и сотрудники регионального отделения считают такую ситуацию неприемлемой. С распада СССР прошло почти 30 лет, а значительная часть наших улиц, площадей и парков все еще носит коммунистические названия, - объяснил координатор регионального отделения партии Артем Васильев. – Неужели нельзя дать этим местам подходящие имена, например, героев-псковичей или исторических деятелей, связанных с нашей землей, таких как Римский-Корсаков, княгиня Ольга или Николай II?»

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