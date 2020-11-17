Общество

Педагоги и школьники Пскова поучаствовали во Всероссийском экологическом диктанте

Педагоги и школьники Пскова приняли активное участие во Всероссийском экологическом диктанте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском управлении образования.

Диктант прошел 15, 16 и 17 ноября. Дату экодиктанта организаторы выбрали неслучайно, его проведение было приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга). «От слов – к действию! Прими участие в экологическом диктанте!» – под таким девизом проводился экодиктант в 2020 году.

Принять участие в нем могли как взрослые, независимо от уровня образования, так и школьники с 12 лет. Ведь его главная цель - привлечь внимание жителей страны к решению экологических проблем, а также постоянно повышать экологическую и естественнонаучную грамотность россиян любого возраста. Всероссийский экологический диктант – это еще и проект, который проводится с целью популяризации знаний об экологии, формирования экологической культуры, повышения уровня экологической грамотности, предупреждения экологических правонарушений, отметили в управлении образования.

В 2020 году экологический диктант проходил в двух форматах - дистанционном и очном: проверить свои знания можно было как офлайн, так и онлайн на портале https://экодиктант.рус.

Перед написанием экодиктанта во многих образовательных учреждениях города Пскова состоялись познавательные экологические уроки с использованием методических материалов портала Экодиктант.рус, которые, в том числе, помогли подготовиться ко всеобщей проверке экологической грамотности школьников.

Активно в эту деятельность включились педагоги и обучающиеся Эколого-биологического центра, а также юные экологи и их руководители из детских природоохранных объединений «Зеленый патруль». Родители воспитанников Эколого-биологического центра тоже решили не отставать от своих детей и пожелали принять участие в акции. Своими впечатлениями и эмоциями они делились в социальной сети «ВКонтакте».

После написания экодиктанта все участники получили сертификаты, а победители и призеры – дипломы и памятные призы.