Общество

Псковская область присоединится к общероссийской акции #МыВместе2020

Псковская область принимает участие в общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе2020. Ко Дню добровольца в муниципальных образованиях будут приурочены и несколько новых мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Так, с 3 по 5 декабря пройдет волонтерский выезд в приют для животных. Благодаря «Конвейеру добрых дел» волонтеры будут создавать предновогодние подарки для работников медицинских учреждений и специалистов других оперативных служб, задействованных в работе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Также продолжается акция «Тележка добра», в рамках которой посетители и клиенты магазинов могут пополнить продуктами специальную емкость для пожертвований. Добровольцы сформируют наборы и передадут их пожилым людям. В Великих Луках пройдет акция «Добро», направленная на оказание различной помощи одиноко проживающим пожилым людям. Также запланирован волонтерский выезд в приют «Веретье» со студентами одного из вузов.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе2020 является частью федеральной кампании «Добро в России #МыВместе2020». Кампания проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Мероприятия направлены на развитие гражданского общества, сохранение и приумножение вклада добровольцев, бизнеса и некоммерческого сектора в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.