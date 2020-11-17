Общество

Горки для катания на ватрушках и тир появятся в парке отдыха Великих Лук

Зимой городской парк культуры и отдыха Великих Лук будет работать в обычном режиме. Об этом сообщил инвестор Александр Терентьев в интервью «Великолукской телерадиокомпании». Он отметил, что по будням он будет открыт с 12.00 до 21.00, в выходные - с 10.00 до 21.00.

Александр Терентьев обратил внимание, что зимой в парке будут оборудованы горки для катания на ватрушках - как детские, так и для молодежи. «Планируется поставить павильон с аркадными играми, тиром. Динопарк и колесо обозрения будут работать зимой, все остальные аттракционы будут работать исходя из погодных условий», - рассказал инвестор.

Кроме того, Александр Терентьев сообщил о планах на будущее. Так, к весне планируется установить еще два новых аттракциона, появится и новая цепочная карусель на 36 посадочных мест. Запланирована установка еще 5 скульптур.

Александр Терентьев подчеркнул, что в планах — построить на территории парка гостиницу со спа-центром. В настоящее время ведутся согласования с профильными областными комитетами.