Общество

В Великих Луках назначили штрафы за походы без масок в суд, банк и на рынок

1000 или 1100 рублей штрафа назначил Великолукской городской суд нескольким местным жителям за отсутствие масок. Как сообщается в документах на сайте суда, 13 ноября рассмотрены 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Так, 6 ноября в 11.25 мужчина находился без средств индивидуальной защиты в магазине «Автозапчасти». Аналогичное нарушение совершил другой мужчина в тот же день и в том же месте. Первого оштрафовали на 1100 рублей, второго - на 1000,

Днем ранее мужчину без маски заметили в магазине «Пирамида» на 438 км трассы Москва - Балтия. Ему назначен штраф в размере 1100 рублей. На 100 рублей меньше заплатят женщина, которая 2 ноября зашла без средства индивидуальной защиты в помещение судебного участка №7 Куньинского района, и мужчина, в тот же день посетивший без защитной маски банк.

Такой же штраф выписан мужчине, который 29 октября находился без маски на рынке, где проходила ярмарка выходного дня.