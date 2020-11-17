Общество

Стал известен источник заражения COVID-19 в отделении хирургии Псковской областной больницы

Стал известен источник заражения коронавирусом в отделении общей хирургии Псковской областной больницы.

Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, источником занесенной инфекции стал пациент, который поступил на плановое обследование в отделение еще в октябре. Первоначальный тест на COVID-19 у него был отрицательный, однако вскоре у пациента развилась пневмония, повторный анализ показал положительный результат.

В настоящее время очаг локализован. Хирургическая помощь населению оказывается в полном объеме в других отделениях областной больницы, отмечает канал со ссылкой на главврача областной больницы Анатолия Волкова.

К настоящему времени СОVID-19 выявлен у 7 сотрудников и 15 пациентов отделения. «Планируемо очаг будет сохраняться до 27 ноября», - подчеркнул главврач.