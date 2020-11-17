Общество

Житель Усвят арестован за уклонение от обязательных работ

За уклонение от обязательных работ житель Усвят привлечен к 15 суткам административного ареста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Житель Усвят за неуплату административных штрафов был семь раз подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ. В общей сложности ему необходимо было отработать 207 часов. Однако он решил к работе даже не приступать. В результате в отношении должника было составлено 7 административных протоколов.

Протоколы рассмотрел мировой судья, гражданину назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. После этого ему придется отбыть свои наказания в виде обязательных работ, добавили в ведомстве.