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Скончался режиссер Роман Виктюк

Сегодня, 17 ноября, в больнице в возрасте 84 лет скончался режиссер, народный артист России Роман Виктюк, пишут российские СМИ.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», - сказали ТАСС в дирекции московского Театра Романа Виктюка. Время и место прощания будет известно позднее.

В конце октября Романа Виктюка госпитализировали из-за коронавируса.

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Роман Виктюк - театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль – «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль «М. Баттерфляй». Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.