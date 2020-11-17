Общество

Регоператор продолжит вывоз строительного мусора с территории Старо-Вознесенского монастыря

17 ноября региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - филиал ООО «Экопром» осуществил очередной вывоз строительных отходов с территории Старо-Вознесенского монастыря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, ход работ проконтролировали директор компании Александр Киселев и заместитель руководителя организации Марина Мезенцева.

Обитель в Пскове известна с 15 века. Год назад началось восстановление келий - работы выполняют прихожане церкви Вознесения Господня и неравнодушные псковичи. Однако у представителей духовенства остро стоял вопрос вывоза строительных отходов, и они обратились за помощью к регоператору. Компания пошла навстречу: еще в 2019 году были установлены 8-кубовые бункеры для строительных отходов, налажен их регулярный вывоз.

Настоятель церкви Вознесения Господня иерей Олег Иванов рассказал новому руководителю регоператора, что первое упоминание о деревянной церкви дают псковские летописи под 1420 годом. В 1473 году в Пскове останавливалась невеста Великого князя Московского Ивана III Васильевича (1462–1505) Софья Палеолог. В 1650 году здесь был устроен Знаменский девичий монастырь, преобразованный потом в Вознесенский мужской, и затем – в Вознесенский женский. В 1910 году монастырь посетила Великая княгиня Елизавета Федоровна.



С началом Первой мировой войны в монастыре был освящен лазарет для раненых военнослужащих, а в 1920 году обитель была закрыта. С 1920 по 1923 годы в монастыре располагался «псковский концентрационный лагерь принудительных работ», а затем – псковский отдел ОГПУ с тюрьмой для политзаключенных.





В годы войны огонь уничтожил все деревянные части Вознесенской церкви. После 1944 года здание монастырских келий, частично уцелевшее, было приспособлено под жилье сотрудников милиции.



«С 1980-х годов и вплоть до 1993 года в здании Старовознесенской церкви с размещался отдел ЗАГСа. В 1993 году храм был передан Русской Православной Церкви, и в 2006 году на праздник Благовещения на храмовой колокольне вновь зазвонили колокола», - продолжил настоятель.

Он отметил, что с после расселения кельи стали пустовать, и в них поселились бездомные. «Творилась просто жуть, мы ничего не могли с этим сделать. Динамика началась именно с вас. Если бы не труды регоператора, этот фронт работ мы не осилили бы. На протяжении двух лет "Экопром" безвозмездно помогает нам с вывозом отходов, из келий убрали уже более 100 м3 строительного мусора. Теперь здание не представляет из себя место, опасное для жизни , а в будущем мы надеемся приспособить здание под благие цели», - заметил иерей Олег. По его словам, в настоящий момент рассматривается возможность реконструкции здания с последующим созданием в нем Церковной школы благочестия.



«Чем можем, поможем. Мы не собираемся останавливать работу в данном направлении, храмы нужно восстанавливать», - подчеркнул Александр Киселев. Вывоз строительных отходов с территории обители продолжится. На данный момент там установлены два 8-кубовых бункера, которые вывозятся силами регоператора по мере их наполнения несколько раз в неделю.