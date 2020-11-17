Общество

Александр Козловский провел рабочую встречу с детским омбудсменом региона Наталией Соколовой

В рамках региональной недели депутат Госдумы ФС РФ Александр Козловский провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка региона Наталией Соколовой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, в ходе диалога парламентарий и уполномоченный обсудили вопросы обеспечения псковских школьников горячим питанием в школах, детей-сирот – жильем и вопрос по использованию маткапитала.

В частности, Наталия Соколова отметила, что сегодня особенно актуален контроль за состоянием приобретаемого за счет маткапитала жилого помещения. «Причиной тому служит процветание многочисленных мошеннических схем, нацеленных на незаконное обналичивание маткапитала», - уточнила она и подчеркнула, что законодательное утверждение комиссионного обследования поможет решить эту проблему. В частности, комиссия может определить состояние приобретаемого жилья, его пригодности для проживания, аварийности и других факторов, способствующих не решению жилищной проблемы семьи, а указывающих на целенаправленное обналичивание выделенных из бюджета средств.

Дополняя вопросы, касающиеся использования маткапитала в регионе, Наталия Соколова предложила обозначить закрепление на законодательном уровни возможности использования средств маткапитала на ремонт жилого помещения, полными или долевыми собственниками которого являются дети. «Это предложение основывается на запросах родительской общественности региона, ведь сегодня не все семьи нуждаются в жилье – многим оно досталось от родителей или родственников. Но вот вопрос ремонта стоит довольно остро. Считаю, что это предложение стоит учесть, но подходить к выделению средств именно на ремонт необходимо крайне щепетильно, чтобы не ущемлялись права несовершеннолетних членов семьи», - отметила она.

Одной из самых острых на сегодняшний день проблемой, по словам уполномоченного, является вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Безусловно, власти прикладывают массу усилий для ее решения, но одним из способов более простого пути обеспечения каждого сироты личной жилплощадью было бы предусмотрение на законодательном уровне специального сертификата. «Он не сможет обналичиваться, но при приобретении жилья может дополниться маткапиталом или средствами ипотеки», - предложила Наталия Соколова.

Александр Козловский отметил, что все предложения уполномоченного по правам ребенка в регионе – это решение комплекса проблем жителей Псковской области и предложил Наталии Соколовой активное сотрудничество в части работы по предложенным законодательным инициативам.

Не менее острым вопросом, который представители власти обсудили в завершении диалога, стали предложения по изменению и дополнению федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, Наталия Соколова отметила, что сегодня на федеральных каналах в вечернее время демонстрируется большое количество различных ток-шоу, темы и построение диалогов которых наносят явный удар неокрепшей детской психике. «Не говорю, что смотрят это дети, но большое внимание этим ток-шоу уделяют их родители и родственники. Они смотрят эти программы в присутствии детей, обсуждают их. Все это травмирует психику ребенка и даже в какой-то степени воспитывает их», - заключила она.