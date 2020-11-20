Общество

Эпидемиолог оценила влияние массовой вакцинации на пандемию COVID-19

Массовая вакцинация окажет значительное влияние на ход пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева

«Вакцинация большей части населения приведет к значимому снижению заболеваемости», - пояснила эксперт.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что около 40-50 тысяч человек из групп риска уже получили прививку, пишет РИА Новости.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

В октябре была зарегистрировали еще одну отечественную вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор» Роспотребнадзора. Кроме того, на клинических исследованиях находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.