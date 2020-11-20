Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь детей от коронавируса

Роспотребнадзор во Всемирный день ребенка рассказал, как защитить детей от COVID-19 и объяснить им, что это такое.

«Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание», - говорится в сообщении Роспотребназдора.

Специалисты ведомства также советуют также придерживаться распорядка дня - это убережет растущий организм от лишних стрессов.

«Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они вряд ли заразятся этой болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, и что многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи», - также рекомендуют в Роспотребнадзоре.