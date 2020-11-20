Общество

Штрафы для соцсетей за неудаление запрещенной информации планируют ввести в России

Законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение российского законодательства подготовлен. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

За неудаление противоправного контента законопроект предусматривает штрафные санкции. Александр Хинштейн пояснил, что речь не идет об оборотных штрафах, но не стал уточнять размер планируемых санкций.

Ранее парламентарий отметил, что закон об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы, планируется принять до конца года.