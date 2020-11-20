Общество

Росархив представил оцифрованные документы из фонда Нюрнбергского трибунала

Росархив к 75-летию открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу.

Документы размещены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», пишет ТАСС.

«Впервые в сети Интернет доступны для просмотра и изучения более 3,5 тыс. листов документов из фонда Нюрнбергского трибунала, находящегося на хранении в Государственном архиве Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе Росархива.

Посетители портала могут ознакомиться с вступительными и заключительными речами главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции. Сервис представляет доклады, подготовленные советской стороной обвинения и произнесенные на заседаниях Международного военного трибунала: «Преступления против мира», «Агрессия против СССР», «Принудительный труд и насильственный угон в немецкое рабство». Представлены дела об индивидуальной ответственности на каждого подсудимого, содержащие краткую справку о служебной деятельности, таблицы доказательств, предъявленных обвинением, стороной защиты по конкретным пунктам обвинения.