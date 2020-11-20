Общество

Бульдозер повредил корни деревьев в сквере Кикоина в Пскове

Бульдозер повредил корни деревьев в ходе работ по благоустройству территории общего пользования у памятного знака академику Исааку Кикоину в районе дома №38 по Октябрьскому проспекту в Пскове. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова.

Фото здесь и далее: Тамара Вересова

«Углублены будущие дорожки, а это повредило корни всех елей и березы, - отметила она. - Засыпана яма под елью, которую я сняла вчера, но с другой стороны новый "подкоп". Подъезды к березе проложены, чтобы легче было ее погубить. Крупно сняла паспорт объекта, на котором и обозначены крестиком деревья для спила, - береза, каштан и ель. Здоровые, высокие... Украшение этого уголка Октябрьского проспекта», - написала она.

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Благоустройство сквера оценивается в 3,5 млн рублей. Срок выполнения работ - до 15 декабря.

Фрагмент паспорта объекта: деревья, приготовленные к уничтожению (обозначены крестиком)