Общество

Пять очагов коронавируса остаются действующими в Псковской области

Пять очагов коронавируса остаются действующими в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Это Плюсский психоневрологический интернат, ГК "Кабош" в Великих Луках, ПО "Северные электросети" в Пскове, Порховский пост станции скорой помощи и отделение общей хирургии в Псковской областной клинической больнице. За последние сутки в очагах не были выявлены новые случаи COVID-19», - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор исключил из очагов две вспышки в Великих Луках: на заводах «Микрон» и «ЗЭТО». Специалисты выяснили, что случаи заболевания были зарегистрированы в разных цехах, заражение происходило в семьях или от неустановленных источников.