Общество

Стругокрасненский детсад обязали закрепить право на первоочередной прием детей из многодетных семей

В правилах приема в детский сад №1 в Стругах Красных не закрепили право на первоочередной прием в учреждение образования детей из многодетных семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Это нарушение противоречит требованиям закона Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей» и положению «О порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям», утвержденного постановлением администрации региона.

В связи с этим на незаконный нормативно-правовой акт принесен протест с требованием внесения в него соответствующих изменений.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены.