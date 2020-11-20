Общество

Полпред в СЗФО поручил взять под особый контроль тестирование на COVID-19 в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в координационном штабе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники обсудили готовность систем здравоохранения к увеличению количества больных с сезонными острыми респираторными заболеваниями и COVID-19.

Большое внимание во время заседания было уделено организации работы по развертыванию дополнительного коечного фонда, обеспечению регионов лекарственными препаратами и проведению профилактических мероприятий согласно рекомендациям Роспотребнадзора. На особом контроле Александр Гуцан поручил держать вопрос тестирования граждан и соблюдение установленных сроков выполнения каждого лабораторного исследования. В то же время полпред рекомендовал усилить мониторинг и контроль лечения больных коронавирусом на дому и в полной мере оказывать медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями.

В продолжение заседания глава региона доложил об эпидемиологической ситуации и мероприятиях по усилению системы здравоохранения Псковской области.

В настоящее время в регионе формируется дополнительный коечный фонд. Ведется организация работы амбулаторного COVID-центра в Псковской областной инфекционной больнице, а также готовится к запуску информационная система уведомлений граждан об итогах тестирования. Продолжается прививочная кампания по борьбе с коронавирусом и сезонными инфекциями. Увеличиваются мощности ПЦР-лабораторий региона за счет приобретения дополнительного оборудования в Центр СПИД.

Также осуществляется закупка препаратов для амбулаторного лечения больных коронавирусной инфекцией. На эти цели из резервного фонда правительства Псковской области выделено свыше 23 млн рублей.

Отдельно Михаил Ведерников проинформировал полпреда по реализации 100 млн рублей, выделенных Псковской области распоряжением правительства РФ на основные мероприятия по борьбе с коронавирусом. На эти средства будет закуплена техника первой необходимости: санитарных автомобилей и морозильников для медучреждений, амплификаторы для лаборатории Центра СПИД и тест-системы, а также средства индивидуальной защиты.

«В целом ситуация непростая, но введение дополнительных ограничений в настоящий момент мы не планируем. По всем основным позициям потребности Псковской области закрыты благодаря федеральной поддержке», — подчеркнул губернатор.