Общество

Псковские таможенники уличили россиянина в подмене товара

Уклонение от уплаты таможенных платежей в размере более 10 млн рублей выявили псковские таможенники. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, гражданин РФ, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Грузии, не доставил в таможенный орган иностранный товар, помещенный под таможенную процедуру таможенного транзита.

В Грузии в автомобиль была загружена новая одежда и обувь стоимостью более 45 тысяч долларов США. В Московской области этот товар был выгружен без разрешения таможенного органа и передан третьим лицам для реализации на территории Российской Федерации. Вместо новой одежды и обуви в автомобиль были помещены бывшие в употреблении постельное белье и одежда.

На таможенном посту на границе с Латвией водитель предъявил документы на товар, загруженный в Грузии. В ходе таможенного досмотра таможенники выявили подмену товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей в бюджет Российской Федерации превысила 10 миллионов рублей.

По выявленному факту в отношении водителя Псковская таможня возбудила уголовное дело по пунту «г» части 2 статьи 194 УК РФ.

По результатам расследования и собранных доказательств суд признал гражданина РФ виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.