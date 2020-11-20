Общество

Гордума согласовала «Псковским теплосетям» крупные сделки

Депутаты Псковской городской Думы дали согласие муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети» на совершение крупной сделки по заключению кредитного договора и сделок, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия. Об этом с внеочередной 44-й сессии гордумы передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В следующем году муниципальное предприятие планирует закупку услуг по газоснабжению с предельной суммой 1,3 млрд рублей, услуг по водоснабжению и водоотведению с предельной суммой 110 млн рублей.

Решение депутатским корпусом было принято единогласно. Напомним, внеочередная сессия городской Думы проходит в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса.