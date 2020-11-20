Общество

Депутаты согласовали внесение изменений в генплан Пскова

Большинством голосов депутаты Псковской городской Думы согласовали внесение изменений в генеральный план Пскова на внеочередной сессии 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Накануне сессии глава администрации города Александр Братчиков отмечал, что генплан должен предусматривать соответствующий статус земельных участков, который бы позволил строительство исторического парка «Россия - моя история», средней школы на 825 мест на улице Юбилейной и детского сада на улице Коммунальной. Кроме того, необходимость внесения изменений обусловлена передачей земель Минобороны под строительство инфекционной больницы.

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Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова в ходе сессии пояснила депутатам, что в генпланах 2010 и 1973 годов территория улицы Линейной находилась в зоне высотной застройки. «Мы в этих поправках никаких изменений по этой зоне не вносим», - заверила она.

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Внесение изменений в генплан поддержали - 15 депутатов, воздержались - 5. «Хочу поблагодарить всех депутатов, кто поддержал внесение изменений в генеральный план Пскова», - отметил Александр Братчиков.