Общество

Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного новогоднему конкурсу среди псковского бизнеса

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-брифинга, новогоднему конкурсу среди псковских предпринимателей.

Пресс-брифинг проводит общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей.

В Пскове проведут конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающей территории организаций и жилых домов к Новому 2021 году и Рождеству Христову. В нем смогут принять участие малый и средник бизнес областного центра, осуществляющий свою деятельность в сферах торговли, общепита, услуг и гостиничного сервиса.

Организаторы конкурса: «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», Псковская Лента Новостей и магазин «Леруа Мерлен» при содействии администрации города.

Чего ждут от предпринимателей в этом году члены конкурсной комиссии? Есть ли концепция, на которую бизнес может опираться, чтобы сделать Псков праздничнее и уютнее? Смогут ли псковичи сказать свое веское слово при определении победителя?

Подробно о новогодней концепции города, об условиях участия в конкурсе, процедуре отбора победителей и призах победителям расскажут: