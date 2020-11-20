Общество

Сквер 60-летия Октября может стать новой локацией новогодней ярмарки

В Пскове планируют организовать две новогодние ярмарки. Как сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков 20 ноября на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, возможность их проведения зависит от коронавирусных ограничений.

Планируется использовать две локации. Первая - привычная улица Пушкина. «В этом месте будет новшество в плане цветового оформления», - отметил Павел Волков, не уточнив, о чем конкретно идет речь. Вторая территория - обновленный сквер 60-летия Октября. Кроме того, в этом сквере появится новогодняя елка.

Павел Волков также рассказал, что администрация Пскова рассматривает возможность развития в городе торговли с помощью фудтраков. По его словам, это хороший способ реализации продукции в сегодняшних условиях.