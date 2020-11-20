Общество

Почти все пожелания жителей Псковского района на 2021 год будут исполнены – Наталья Федорова

Практически все пожелания жителей Псковского района на следующий год будут исполнены. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава Псковского района Наталья Федорова, говоря о работе над районным бюджетом на 2021 год.

«На следующий год планов много, и в преддверии получения контрольных расчетных цифр мы провели огромную работу по своим программам, учли и пожелания депутатского корпуса, и пожелания жителей, потому что это приоритет, и составили предварительные программы. Получив предварительные цифры, могу с удовлетворением сказать, что практически все пожелания на следующий год будут исполнены», - отметила гость студии.

По словам Натальи Федоровой, бюджет Псковского района сопоставим с уровнем текущего года. «Он неплохой и по-прежнему имеет социальную направленность. Основная доля расходов приходится на сферу образования. Учитывая все происходящие изменения, особое внимание мы уделяем безопасности и антитеррористической защищенности. Будем продолжать реализацию районной программы по модернизации пищеблоков. Это очень важное направление для нас в свете президентского указа об обеспечении младших школьников бесплатным горячим питанием, - подчеркнула глава района. - В том году мы на эти цели потратили около трех миллионов рублей и в следующем году будем продолжать модернизацию. Приготовление пищи у нас полностью осуществляется в пищеблоках, привозной нет, поэтому условия труда и качество пищи должны быть соответствующие».

По ее словам, порядка 12 миллионов рублей закладывается в районном бюджете на ремонт учреждений образования. Достаточно большие средства отводятся на сферу культуры. В рамках нацпроекта «Культура» проводится ремонт Родинского ДК, но в муниципалитете еще есть дома культуры, требующие значительных вложений.

По линии спорта у властей Псковского района большие планы по приобретению воркаут-площадок. Особое внимание уделено реализации проекта по строительству ФОКОТа в Писковичах. В этом году изготовлена проектно-сметная документация, а в следующем планируется приступить к строительству. Готовится документация на создание спортивной площадки у Моглинской школы.

«Конечно, сфера ЖКХ и благоустройства не обделена вниманием, и мы закладываем на нее значительные средства, в том числе на содержание монумента «Ледовое побоище». На изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию этого памятника тоже закладываются значительные средства. Средства на благоустройство территории Залитских островов, субсидии на восстановление платежеспособности запланированы на уровне этого года», - рассказала Наталья Федорова.

Дорожный фонд остается тоже на уровне прошлого года. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» суммы уменьшаются, так как значительная часть работ выполнена за эти два года. Перечень дорог, подлежащих ремонту в следующем году, уже сформирован. «Он достаточно большой. Думаю, мы удовлетворим пожелания многих населенных пунктов района», - резюмировала глава Псковского района.