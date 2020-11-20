Общество

Кешбэк как инструмент экономии на онлайн-покупках

Сегодня для многих людей покупки в формате онлайн являются наиболее оптимальными, что и неудивительно. Удаленный шоппинг не только позволяет решать вопросы без отрыва от основных дел и имея при этом огромный выбор товаров, но и способствует экономии семейного бюджета. И дело здесь не только в отсутствии у интернет-магазинов накруток за обслуживание торговых площадей, но и в использовании дополнительных инструментов для привлечения потребителей. Одним из интересных предложений здесь является кешбэк, представляющий собой возврат части потраченных на приобретение денежных средств. Человек просто покупает необходимые ему вещи, а вдобавок к текущим скидкам, акциям и прочим благам онлайн-формата получает через некоторое время своеобразное вознаграждение. Этот инструмент чаще всего применяется не напрямую от торговых площадок, а посредством специализированных сервисов.

Такие ресурсы, как cashbacker.ru, готовы предложить кешбэк не для одного магазина, а для сотен и даже тысяч продавцов. В их числе обязательно присутствуют наиболее популярные среди населения, например, Спортмастер, М.Видео, Aliexpress, Bonprix, Yves Rocher, Мегафон. Но также можно найти и площадки, еще только завоевывающие свою аудиторию, а потому чрезвычайно заинтересованные в привлечении новых клиентов. Именно такие магазины или целые платформы продаж готовы предложить солидные кешбэки, ведь это является своеобразным маркетинговым ходом, на который средства выделяют обычно охотнее, чем на другие методы продвижения товаров.

Возврат средств обычно идет в виде определенного процента от суммы покупки. Это значение может находиться в очень широком диапазоне даже для отдельно взятой торговой точки, например, применительно к тем или иным категориям товаров. Обычно кешбэк находится на уровне не ниже 1%, а верхний предел ограничен лишь щедростью продавца. Стоит отметить, что получить 5-10% от потраченной суммы – не такая уж и редкость. Иногда магазины расщедриваются для отдельных позиций и на 30%. Также в некоторых случаях возврат идет в виде фиксированной суммы, но этот вариант практикуется крайне редко.

Для отправки покупателям столь приятных бонусов продавцы используют различные каналы. Чаще всего в списке доступных вариантов присутствуют банковские карты, электронные кошельки. Могут применяться PayPal и прочие системы, а также пополнения счетов мобильных телефонов.