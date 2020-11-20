Общество

Школьникам могут добавить неучебных дней из-за выборов

В российских школах могут объявить дополнительные неучебные дни в сентябре, чтобы обеспечить трехдневное голосование на выборах различных уровней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Поскольку в российском законодательстве предусмотрено трехдневное голосование, возникла необходимость развести учебный и избирательный процессы», - сказал собеседник агентства. По его словам, «в качестве приоритетного обсуждается вариант, при котором в российских школах в сентябре будут объявлены дополнительные неучебные дни».

Единый день голосования в РФ проводится во второе воскресенье сентября.

Источник, близкий к Минпросвещения, в свою очередь сообщил, что «многодневные выборы было бы целесообразно проводить в конце августа, чтобы не перекраивать график каникул». «Однако это предложение пока поддержки не получило», - сказал собеседник.

В Госдуме пока нечего не известно о вариантах дополнительных неучебных дней для проведения Единого дня голосования. «Я таких законопроектов пока не видел», - сказал «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат предлагает другой вариант решения проблемы - организовать избирательные участки не в школьных зданиях. «В этом году в РФ использовали опыт трехдневного голосования, который показал хорошие результаты с точки зрения вовлеченности в этот процесс большего количества людей. Если такая практика будет продолжена, надо будет искать решение, максимально выводить избирательные участки из школ», - сказал Онищенко.

Вместе с тем, по мнению Онищенко, в регионах, в отличие от Москвы, могут возникнуть проблемы с поиском альтернативных помещений.

Источник, близкий к администрации президента, признав наличие проблемы, подчеркнул, что «никаких решений по поводу дополнительных сентябрьских каникул в школах пока не принято».

6 сентября глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположена в школах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет четкой позиции по вопросу переноса Единого дня голосования.

В июле Путин подписал закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Согласно закону, голосование на выборах «может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».