Общество

Местные бюджеты получат субсидии на кадастровые работы переданных земель Минобороны

В государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» планируется внести изменения - новую редакцию документа обсудят на ближайшем заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Изменения коснутся раздела «Участие местного самоуправления муниципальных образований области в государственной программе». По поручению губернатора, местные бюджеты получат из областной казны субсидии на изготовление технической документации и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, переданных в муниципальную собственность Министерством обороны РФ. Расчет субсидий будет производиться в следующем соотношении: 10% - за счет местных бюджетов, 90% - за счет средств областного бюджета.

Средства на эти цели в сумме 3 млн 155 рублей предусмотрены в проекте регионального бюджета на 2021 год, кроме того, разработан порядок предоставления и расходования субсидий.

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Напомним, 19 ноября проблемы, связанные с передачей бывших военных городков Минобороны на местный уровень, обсуждались на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. По предложению спикера областного Собрания Александра Котова, обращение ПАСЗР в правительство по этому вопросу дополнено предложением о выделении субъектам либо муниципалитетам дополнительного финансирования на приведение в нормативное состояние социальных объектов и инфраструктуры военных городков.