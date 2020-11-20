Общество

В Псковской области сокращается число детей-сирот

На сегодняшний день в Псковской области насчитывается 2054 ребенка, которые остались сиротами и без попечения родителей. Об этом рассказала начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Чернова Валентина 20 ноября на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В региональном банке данных насчитывается 158 детей, нуждающихся в устройстве в семью.

Валентина Чернова привела данные на 1 января 2008 года. Тогда в области насчитывалось 5200 детей-сирот и почти 16 организаций, в которых они находились. «Мы стабильно движемся в положительном направлении, в этом году на 100 детей сократилось количество детей-сирот и на 3% банк данных», - рассказала она.