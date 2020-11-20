Общество

Михаил Ведерников: Эпидобстановка вселяет осторожный оптимизм

Эпидемиологическая обстановка в Псковской области вселяет осторожный оптимизм. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сохраняется достаточно низкая динамика прироста, - заметил глава региона. - Это вселяет осторожный оптимизм. Ограничительные меры дают результаты. Сохранение текущего баланса крайне важно».

Михаил Ведерников также отметил, что сейчас нет необходимости в более жестких ограничениях.

По его словам, сложившаяся ситуация сформировала беспрецедентное давление на здравоохранение, добавил он.