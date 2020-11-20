Общество

Регион готов дотировать местным бюджетам расходы на перевозку школьников

Поправки к закону «О межбюджетных отношениях в Псковской области» внесены на рассмотрение областного Собрания депутатов – губернатор воспользовался нормами 71-й статьи Устава области о рассмотрении документов на сессии в первоочередном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Законопроект разработан в связи с совершенствованием межбюджетных отношений и формированием проекта бюджета области на следующий год.

В проекте закона предусмотрены расходы на перевозку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию. Эти средства будут предусмотрены при расчёте дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году – речь идет о сумме порядка 10 млн рублей.

Расходы на перевозку школьников на внеклассные мероприятия предлагается определять по трём группам в зависимости от удалённости соответствующего муниципального района от областного центра: к первой группе относятся муниципалитеты с удалённостью от Пскова до 80 км, ко второй – от 80 до 180 км, к третьей – свыше 180 км.

Сумма расходов рассчитывается по указанной в законопроекте формуле, одним из показателей которой является численность учащихся в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, законопроект приводит в соответствие с бюджетным кодексом нормативную численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. Из приложенной таблицы следует, что максимальное количество таких лиц в городе Пскове – 263, следом идут Великие Луки с численностью 154, минимальное количество в Усвятском районе – 43. Всего же на службе у муниципалитетов Псковской области числится 1962 человека.

Резолюцией спикера регионального парламента Александра Котова проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О межбюджетных отношениях в Псковской области» направлен на заключение в Счетную палату региона и в правовое управление Собрания депутатов.