Общество

Псковская область вышла на 21-е месте по уровню заболеваемости COVID-19 в России

Псковская область занимает 21-е место по уровню заболеваемости коронавирусом в России в относительных цифрах, а в абсолютных - 46-ое. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область находится на 6-ом месте по уровню заболеваемости COVID-19.

На 19 ноября из 10 699 случаев инфицирования коронавирусом 3863 выявлены среди жителей Пскова, 2196 - среди великолучан, рассказал Александр Нестерук. По его словам, наблюдается рост случаев заболевания среди лиц в возрасте от 18 до 29 лет.

На территории региона по состоянию на 19 ноября под медицинским наблюдением из-за коронавируса находились 2366 человек.